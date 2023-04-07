مصرع شاب سقط من شرفة منزله في ظروف غامضة بشبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزله في شبرا، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وكذلك نزيف خارجي ووفاته خلال محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى هاني ع، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.