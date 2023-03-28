مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة On Tv.. منها سره الباتع والكبير أوي

خلال الوسم الرمضاني تعرض القنوات التليفزيونية مجموعة متميزة من البرامج الترفيهية والمسلسلات الدرامية المنتجة حديثًا، والتي تتنوع بين الأعمال التاريخية والدينية والاجتماعية والكوميدية، ويحرص الجمهور على معرفة مواعید عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة On Tv.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعید عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة On Tv، وتردد القناة.

مسلسلات قنوات on في رمضان 2023

تشمل قامة مسلسلات رمضان 2023 عبر قنوات on: «الكتيبة 101، والكبير أوي، وضرب نار، وسره الباتع، وجميلة».

مواعید عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة On Tv

وجاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قنوات on في رمضان 2023 على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023 على قناة On Tv

يعرض مسلسل الكتيبة 101 عبر قنوات on في رمضان 2023 في تمام الساعة الـ8:45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في الـ3 صباحا، والإعادة الثانية في الـ10 صباحا.

تدور أحداث المسلسل حول بطولات حقيقة لأبطال الجيش المصري، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وبطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي في رمضان 2023 على قناة On Tv

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عبر قنوات on في رمضان 2023، في تمام الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد للمرة الأولى 12:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عصرا.

يشهد المسلسل تفاصيل كوميدية جديدة بين الكبير أوي، وزوجته مربوحة وبعد مرور سنوات على زواجهما، ويظل «العترة» كما هو بنفس الجسد والحجم الضئيل بعد تحوله في الجزء السادس، وتفكر «الكبيرة فحت» في الزواج، ويأتي بالجزء السابع بعد النجاحات العديدة التي حققها، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 على قناة On Tv

يعرض مسلسل ضرب نار عبر قنوات on في رمضان 2023 في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

تدور الأحداث حول فتاة شعبية من شبرا، وشاب قادم من سوهاج إلى القاهرة يستأجر منها محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب نتنهي بالزاوج، ويكبر الثنائي في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير يحاربهم ويدخل معهما في صراعات، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 على قناة On Tv

يعرض مسلسل سره الباتع عبر قنوات on في رمضان 2023 في تمام الساعة الـ7:30 مساء، ويعاد في الـ11:15 مساء وفي الـ6:15 صباحا.

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصة الكاتب يوسف إدريس، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي وخالد الصاوي.

وتدور قصته حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» بقرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قتل أحد قادة الجنود فأطلق الجيش حملة للقبض عليه.

مسلسل جميلة

يعرض مسلسل جميلة عبر قنوات on في رمضان 2023 في الـ11: 15 مساء، ويعاد في الـ 5 صباحا

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، يناقش العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، كما يقدم العمل نصائح للآباء للتعامل الجيد مع الأبناء، حتى لا يدفعون ثمن أخطائهم في المستقبل.

تردد قناة أون إي 2023

ويمكن متابعة البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان، عبر تردد قناة أون إي الجديد 2023 على النحو التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.