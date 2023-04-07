4 خطوات سريعة لاستخراج وثيقة زواج من منزلك

يمكن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية استخراج وثيقة زواج عن طريق اتباع عدد من الخطوات المبسطة وسريعة عن طريق موقع وزارة الداخلية تنتهي بالحصول على الخدمة.

طريقة استخراج وثيقة زواج

أما عن طريقة استخراج وثيقة زواج إلكترونيًا، فيكون ذلك من خلال اتباع 4 خطوات سريعة، الخطوة الأولى من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices ، أما الطريقة الثانية، فتكون من خلال القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، أما في حالة عدم وجود حساب لك على موقع وزارة الداخلية فإنه يمكنك إنشاء حساب والقيام بتسجيل الدخول.

أما الخطوة الثالثة فتقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» في الشريط العلوى من الموقع، والضغط على أيقونة «الأحوال المدنية» والقيام بعدها بالضغط على أيقونة «وثيقة زواج»، وفى الخطوة الرابعة تقوم بإدخال بعض البيانات المتعلقة بالزوجة والزوج، وبعدها يتم تحديد مكان استلام وثيقة الزوج وسداد الرسوم المتعلقة بالوثيقة وستصلك الوثيقة فى العنوان الذى قمت بتحديده.

وهناك عدة خدمات تقوم وزارة الداخلية بتقديمها للمواطنين من خلال الموقع الرسمي ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية واستخراج بطاقة رقم قومي وقيد فردي وقيد عائلي.