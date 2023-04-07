مدير «ثقافة الأسمرات»: لدينا فنون شعبية وكورال أطفال وننظم فعاليات مختلفة «حوار»

قال شوقى محمد سعدان، مدير قصر ثقافة الأسمرات، إنهم كوّنوا فرقة فنون شعبية وكورال أطفال، ونظموا فعاليات فنية وثقافية وتعليمية، مشيراً إلى أن لديهم ورش الحكى، والفنون التشكيلية الخاصة برمضان، فضلاً عن أنشطة الشباب والعمال الذين ينظمون أعمالاً خاصة بالحلى وتعليم المرأة.. وإلى نص الحوار:

ما أنواع أنشطة قصر ثقافة الأسمرات؟

- لدينا أنشطة خاصة بالفنون التشكيلية، وفعاليات ثقافية، وأنشطة متنوعة وورشة للحكى، فضلاً عن الورش الفنية مثل تعليم الحلى والخيامية والإكسسوارات والديكوباج، بالتعاون مع المحافظات الحدودية، ويوجد ضمن الأنشطة كورال خاص بالأطفال، وتم اعتمادهم خلال الفترة الماضية، وكذلك فرقة فنون شعبية «أطفال مواهب»، وتم اعتمادهم أيضاً ضمن الأنشطة الفنية، بخلاف فريق الموسيقى العربية، ولكنها ما زالت تحت الإنشاء، ومن المقرر أن تكون الفترة المقبلة هى الفرقة الخاصة بقصر ثقافة الأسمرات.

سعدان: مهمتنا بناء الإنسان واكتشاف المواهب وتدريب السيدات

هل توجد فعاليات خاصة بالمرأة؟

- بالتأكيد توجد فعاليات خاصة بالتعاون مع المجلس القومى بالمرأة، وتعاملات مع بعض الجمعيات التى تتفاعل معنا فى كثير من الأنشطة، وتشارك فى كثير منها عن طريق المجلس القومى للمرأة.

بالنسبة لشهر رمضان.. هل هناك أنشطة خاصة به فى قصر الأسمرات؟

- لدينا ورش الحكى، والفنون التشكيلية الخاصة برمضان، فضلاً عن أنشطة الشباب والعمال الذين ينظمون أنشطة خاصة بالحلى وتعليم المرأة، وبعض الأطفال أصحاب الأعمار المتقاربة بين 14 أو 15 عاماً؛ لتعليم بعض الحلى، وهناك مشاركات ترفيهية للأطفال على المسرح، منها «البلياتشو، العرائس القفازية والتنورة»، وكذلك الموسيقى العربية مع بعض قصور الثقافة الأخرى، مع مواهب المسرح التى تم اعتمادها كفنون شعبية، جميعها أنشطة خاصة بشهر رمضان.

من يتابع مع الأطفال أو يتولى تعليمهم هذه الأنشطة؟

- الفعاليات بدأت 11 وتنتهى 20 رمضان، وغالبيتها أنشطة ترفيهية للأطفال وورش حكى وحلى وفنون تشكيلية، إذ إن لدينا فنانين خاصين بتعليم الفنون التشكيلية والموسيقى العربية والكورال والفنون الشعبية والفعاليات الخاصة بالمرأة، ولدينا مختصون للفنون التشكيلية والموسيقى، وبالنسبة لورش الحكى فلدينا بعض الدكاترة يحضرون لقصر الأسمرات لإجراء المحاضرات، وكذلك محاضرات أخرى مع الحى، نستضيفها فى المقر، فضلاً عن الباحثين والزملاء فى القصر المشاركين فى المحاضرات والندوات.

كم طفلاً يشارك فى الأنشطة الخاصة بقصر الثقافة، وما أعمارهم؟

- لا يوجد عدد ثابت، خاصة أن الكثير من الأطفال يشاركون بالتحديد فى شهر رمضان، والفترتان الصباحية والمسائية مكتظتان بالأطفال، إذ يخرجون من المدارس، ويتوجهون على الفور إلى قصر الثقافة، أما بالنسبة للأعمار فتكون مختلفة، وتتراوح ما بين 6 أو 7 سنوات فما فوق، وفى كثير من الأحيان يتخطى الطفل هذه المرحلة ويدخل فى مرحلة الشباب عند الفعاليات الكبيرة من قبل الهيئة بمشاركة المحافظات الحدودية التى تقيم لدينا أسبوعاً أو 10 أيام، ونقيم سوياً فعاليات كبرى.

ما أكثر الأنشطة المحبوبة لدى الأطفال؟

- بالنسبة للأطفال يحبون جميع الأنشطة الترفيهية، كما أننا ننظم العديد من الرحلات لهم فى أماكن مختلفة وترفيهية، كما أن لدينا برنامج أهل مصر ويكون كل نحو 3 أشهر، يقومون باختيار 15 من أطفال قصر الأسمرات، ليكونوا فى هذه الرحلات، والتى تشمل إقامتهم فى أفضل الفنادق فى محافظات محددة: «دهب، شرم الشيخ، بورسعيد»، وفى المرة الأخيرة فى الهرم، وتضمن هذه الرحلات مشاركة الأطفال فى قصور ثقافة الأماكن التى توجهوا لها، لمشاركة المواهب الأخرى والتفاعل معها، وكذلك بعض الرحلات التثقيفية، والتى منها رحلة إلى «متحف الحضارة، الأهرامات والمتحف المصرى»، رحلة أخرى فى قصر ثقافة السينما، والتى شهدت حفل إفطار جماعى لـ25 طفلاً، فكل هذه الأنشطة تعد هى المفضلة بالنسبة للأطفال.

على أى نحو يتم تقسيم الأطفال المشاركين فى الأنشطة؟

- هذه العملية مسئول عنها الزملاء فى القصر أو من خارجه سواء الهيئة أو الجهة المنوطة بتنفيذ العرض أو الفعاليات، إذ يجلسون مع الأطفال ليكتشفوا ميول كل منهم، لتبدأ عملية توجيه هذه المواهب، سواء رسم أو غناء أو غيره، ويفزر المختصون هذه النماذج الموهوبة فى الميول الفنية بأنواعها، ثم يدعمون هذه القدرات فى موهبة كل منهم من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.

ما الذى تأمل فى تنفيذه؟

- نتمنى عمل معرض كبير لمنتجات هؤلاء السيدات المنتجات، ويتم من خلاله التسويق لها، سواء تفصيل أو خيامية أو ديكوباج أو حقائب وغيرها، ويتم تسويق هذه الأعمال للاستفادة المادية منها، حتى ولو بربح قليل يعزز حماسهن للاستمرار فى العمل والإنتاج بشكل أكبر.

دور قصر الثقافة

قصر ثقافة الأسمرات له دور مهم جداً، وهو بناء الإنسان وتغيير الأفكار السلبية لأخرى إيجابية، منها دور المرأة فى المجتمع من خلال المختصين والباحثين أو المجلس القومى للمرأة عن طريق الحى، وبعض الزملاء المختصين فى شئون المرأة؛ لتغيير الأفكار وخلق فئة منتجة، ومن بين هذه الأدوار التى تمت من قبل فى قصر ثقافة الأسمرات، تم تدريب السيدات المنتجات، وعرض هذه المنتجات فى القصر، سواء خيامية أو حقائب أو غيرها من المشغولات اليدوية أو غيرها، ومنهن من يتم تحويلهن إلى مدربات فيما بعد.