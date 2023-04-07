«حياة كريمة» في أسوان.. 3 مشروعات تصل نسبة تنفيذها إلى 100%

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة على توفير كل أشكال الخدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا ودعمهم، من خلال العمل على إنشاء المشاريع الخدمية المتنوعة في القرى والمحافظات الأكثر فقرًا والحدودية، وتتنوع مشروعات حياة كريمة بين القطاعات المختلفة، سواء القطاع الصحي أو قطاع الإسكان أو قطاع المرافق وغيره من القطاعات الأخرى.

حياة كريمة في أسوان

وتستمر «حياة كريمة» في دورها الخيري، خلال شهر رمضان المبارك، ففي محافظة أسوان، وتحديدا مركز نصر النوبة، عملت المبادرة على إنشاء عدد من المشاريع المتنوعة التي من شأنها خدمة المواطن، بنسب تنفيذ متفاوتة، ووصل عدد من المشاريع التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية هناك إلى 100%، منها تطوير المدارس الموجودة في الوادي.

وتعمل «حياة كريمة» في قرى وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة على تطوير مدرستى الكرامة التجارية والحكمة للتعليم الأساسي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%، إضافة إلى مشروع إحلال تجديد شبكات مياه الشرب بقرية الحكمة وقرية الكرامة وقرية الأمال وقرية المنار وقرية البراعم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%.

إنشاء مجمع خدمات ومجمع زراعي

كما التفتت المبادرة الرئاسية أيضا إلى القطاع الزراعي، حيث تعمل «حياة كريمة» على مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى وأيضا نقطة الإسعاف ووصلت نسبة التنفيذ لكل مشروع منهم إلى 98%، واستكمالات للمشاريع الخدمية، تعمل المبادرة على مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بقرية الآمال، ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95%.

وفي قرية الكرامة، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء مشروع الصرف الصحي الذي وصل إلى نسبة تنفيذ 70%، هذا بالإضافة إلى عملها على مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بقرية الحكمة، ومد خطوط الفايبر والغاز الطبيعي والكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 52 إلى 60%.