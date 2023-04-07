مسلسل ضرب نار.. مهرة تطلب من زوجها «زيدان» الخروج للعمل

أحداث جديدة عرضها مسلسل ضرب نار الحلقة 15 بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة ON حصريا.

جابر الكوماندا يخرج من السجن

مسلسل ضرب نار في الحلقة 15 عرضت لحال أشقاء مهرة بعد دخولهم إلى فيلا زيدان وانتقالهم إلى حياة مرفهة للغاية، بعدما كان حالهم صعب.

وخلال الحلقة خرج جابر الكوماندا من السجن بعد 5 سنوات قضاها خلف الأسوار، ثم بدء رحلة البحث عن مهرة بعدما قررت الخلع منه بعد دخوله السجن والزواج من زيدان.

وخلال الحلقة طلبت مهرة من زوجها زيدان أن تخرج للعمل، لافتا إلى أنها تعانى من الوحدة فى المنزل.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نارمن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.