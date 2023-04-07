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مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تطلب نقل ممتلكات ريهام حجاج باسمها

كتب:

هبة أمين
08:56 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، طلب شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، من ابنتها جميلة، ضرورة التنازل عن الممتلكات التي كتبها والدها قبل وفاته باسمها، ونقلها إليها بزعم الحفاظ عليها من ألاعيب زوج شقيقتها شريف المحامي ويقوم بدوره هشام إسماعيل.

مسلسل جميلة الحلقة 16 

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، تقوم شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بزيارة جميلة في منزلها، وتخبرها أنها تشعر بالتعب والإرهاق، وتبادرها جميلة بسؤالها عن سبب ذلك خصوصًا وأن الفيديو الذي كان قد تسريبه لها بصحبة حبيبها طارق نصار قد تم حله مؤخرًا وتم رد اعتبارها ولم يعد هناك أزمة.

أحداث مسلسل جميلة

تبدأ شهيرة في سؤال ابنتها عن الرجل الغريب الذي التقته وادعى أنه والدها، لتخبرها جميلة بدورها أن هذا الرجل ما هو إلا لعبة ومؤامرة جديدة يقوم بها زوج شقيقتها آية بسبب الاستيلاء على ممتلكاتها وميراثها الذي كتبها والدها باسمها فقط دون غيرها.

أزمات حول جميلة

تؤكد جميلة لوالدتها، أنها ستعمل على كشف جميع ألاعيب شريف ومحاولاته بسبب الاستيلاء على ممتلكاتها، وحذرتها شهيرة أنها بسبب ذلك قد تواجه أوراقًا مزورة لعرقلة حصولها على ممتلكات والدها، ومن ثم يفضل نقل هذه الممتلكات لوالدتها حتى تزول الغمة، ولم تشعر جميلة بارتياح تجاه طلب والدتها.

 

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