مسلسل ضرب نار.. هل تعمل مهرة مع زيدان في شركته؟

شهدت الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار، أحداثا مشوقة للمتابعين، ما جعل مشاهدها تتصدر البحث خلال الأيام الماضية.

مهرة تطلب من زيدان العودة للعمل

ونشرت قناة ON أبرز المشاهد من الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار، إذ وقفت مهرة «ياسمين عبد العزيز» أمام زيدان «ماجد المصري»، وطلبت منه أن تعود للعمل بعد زواج 5 سنوات، ظلت فيها دون عمل، ووعد زيدان، مهرة بأن تعمل معه فى إحدى شركاته.

من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.