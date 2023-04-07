مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. نيللي كريم تبحث عن شقيقها بعد ضربه بالرصاص

أحداث متطورة شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 16، وذلك بعد أن افترض «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، أنّ «شداد» محمد لطفي يريد فدية مالية، ويستعين عبد الجبار بسبع الليل للبحث عن شداد.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 16

تذهب سميرة لـ «دميانة» ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد، وتعنفها، وتسألها عن سبب زيارتها لزوجها مسعود وتحذرها من تكرار الأمر، وتنهرها «دميانة» غير مبالية.

وتخبر سكينة التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، ابنها علاء ويؤدي دوره محمد فهيم، عن قلقها، ويؤكد لها أن الدماء ستغرق النجع بسبب عناد مسعود ويلعب دوره أحمد عيد، ويطلب منها النصيحة، وتؤكد له أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على والده هو الشيخ المنزلاوي، ويزور المنزلاوي ويجسد دوره رمزي العدل، حسن أبو عصايا ويرحب به، ويطلب منه الحديث معه في أمر.

ولا زالت نيللي كريم «نادرة»، تحاول معرفة أين شقيقها الذي تم ضربه بالرصاص، على يد «مسعود».

أحداث مسلسل عملة نادرة

يخبر المنزلاوي «حسن»، أنّ عبد الجبار من حقه أن يغضب عندما اختفت نادرة ويطلب منه أن يذهب معه لزيارة عبد الجبار.

ويؤكد له الشيخ المنزلاوي، أن شقيقه عطية هو الذي طلب من شداد، التدخل في المرة الأولى وهو أيضا السبب في اختفائها مرة أخرى، ثم يسأل حسن أخوه عطية، هل لك دخل بخطف نادرة؟ وينفي عطية الأمر.