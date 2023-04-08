مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. خالد سرحان يكشف سر حكايته مع السلطان حامد

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17، بمعرفة سر الدرويش عبد الله، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، وهو أحد دراويش السلطان حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 17، حكى الدرويش عبد الله، سر حكايته لحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، في الحقبة الزمنية الحالية، وقال له إنه ابن واحد من أحفاد السلطان حامد، ولكنه في صغره كان له أصحاب سوء.

مسلسل سره الباتع الحلقة 17

وتابع الدرويش بأنه في إحدى المرات ذهب لقتل رجل في منزله، لكن استيقظ كل أهل بيته ومن بينهم أولاده الأطفال، فقتلهم وهو مغمض العينين وعاد إلى منزله وهو يشعر برعشة كبيرة في جسده، ومن هنا بدأت علاقته بالسلطان حامد، فقد ذهب إلى مقامه ونذر وأقسم علىى أنه لن يعود إلى هذا الطريق مجددا، وبالفعل أوفى بنذره ودق الوشم وقطع إصبعه تشبها بالسلطان.