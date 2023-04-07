أستاذ فقه عبر قناة الناس: يجب على الزوج مساعدة زوجته وتقديم الشكر لها

أكد الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف أنه يجب على الزوج والأبناء أن يوجهوا الكلمة الطيبة للأم بسبب خدمتها لهم وإعدادها الإفطار والسحور، ناصحًا الأسرة بتقديم الشكر للأم أو الأخت أو الابنة التي تقوم على خدمتهم.

الحياة الزوجية قائمة على المشاركة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلا في برنامج «حواء» المذاع عبر قناة «الناس» أن الحياة الزوجية قائمة على المشاركة مطالبًا الرجل والأبناء بمشاركة الأم في عمل البيت مشيرًا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شكر من يقدم لنا خدمة وأن شكره من يقدم لنا المعروف من شكر الله، مستشهدًا بالحديث الشريف «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه

وأشار تمام إلى أن أقل واجب من الزوج والأبناء هو الدعوة لأمهم وشكرها وإهدائها الهدايا، مقترحًا الاحتفال بها في نهاية شهر رمضان وتقديم الهدايا لها بسبب مجهودها طوال الشهر، مشددًا على أهمية مشاركة الرجل في أعمال البيت مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه.