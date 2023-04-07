السيطرة على حريق في شقة سكنية بالسلام

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة السلام في القاهرة دون خسائر بشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بالسلام

وكانت البداية عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بأحد شوارع منطقة السلام، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة دون أي خسائر بشرية.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.