رئيس المصرف المتحد: التمويل العقاري يصل إلى 80% من سعر الوحدة

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، عن 7 مميزات تنافسية لبرامج التمويل العقاري للإسكان الفاخر من المصرف المتحد، على هامش ثاني جولات وحدة المصرف المتحد التفاعلية لنشر الثقافة المالية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية والحلول البنكية خاصة برامج التمويل العقاري للاسكان المتميز.

تمويل المحال التجارية والوحدات المصيفية

قال القاضي، في بيان، إنّ الميزة الأولى هي تقديم حزمة برامج التمويل العقاري للإسكان الفاخر للعملاء وغير العملاء فرص حصرية لتمويل الوحدات السكنية أو المصيفية أو الإدارية، كذلك المحال التجارية لفترات طويلة تصل إلى 15 عاما.

أضاف أن الميزة الثانية، تتيح برامج التمويل العقاري فرصة للعملاء من جموع العاملين بالجهات الادارية والقطاع الخاص والأعمال الحرة، وأيضا المهن الحرة فرصة للتمويل وحتى 80% من سعر الوحدة، وذلك ضمن قواعد وشروط البنك المركزي المصري، بحيث لا يتعدى قيمة القسط 40% من صافي الدخل للعملاء.

فرصة للمصريين بالخارج

ولفت إلى أن الميزة الثالثة هي أنّ برامج التمويل العقاري المقدمة من المصرف المتحد تتيح فرصة لجموع المصريين العاملين بالخارج امكانية تمويل الوحدات الادارية والسكنية والمصفية في اي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحّ أن الميزة الرابعة، أنّ برامج المصرف المتحد للتمويل العقاري للإسكان الفاخر تُمكن العميل من سداد اقساطه التمويلية عبر قنوات المصرف المتحد الرقمية بأعلى جودة وفقا للمعايير الدولية، ما يوفّر جهده ووقته، وذلك من خلال خدمات الانترنت البنكي – محفظة UB الرقمية والموبيل البنكي، وايضا من خلال اكثر من 225 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

التمويل العقاري الأخضر

ولفت إلى أن الميزة الخامسة: يتيح المصرف المتحد نوعية مبتكرة من برامج التمويل العقاري الاخضر وذلك من خلال منح العميل التمويل الشخصي "الاول" وبرنامج التمويل العقاري للاسكان الفاخر، ويخصص هذا النوع من التمويل الاخضر لعملية تحويل المنزل الي العمل بالطاقة الشمسية، بهدف توعية العملاء ومساندة خطط الدولة المصرية نحو التحول لممارسات الخضراء الصديقة للبيئة علي كافة الاصعدة. مما يقليل من الاثار السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة بالكوكب الارضي والمخلوقات ويحافظ علي البيئة والانسان.

وأشار إلى أن الميزة السادسة: تغطي برامج التمويل العقاري من المصرف المتحد مختلف انحاء الجمهورية من خلال 68 فرع، باسهل واسرع الاجراءات. كذلك من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الاليكتروني للمصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية.

واختتم رئيس المصرف المتحد بالميزة السابعة: يستطيع عميل التمويل العقاري التمتع بحزمة من منتجات المصرف المتحد البنكية المتميزة سواء الحلول التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتأتي على رأسها شهادة المليونير التي تتيح للعميل الدخول في 32 سحب علي مدار العام بمجموع جوائز 4 ملايين جنيه سنويا.