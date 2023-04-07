جمارك القاهرة: ضبط راكب بحوزته 10 زجاجات كونترمال و322 قرصا مخدرا

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية زجاجات وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، فقام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 10 زجاجات بها سائل لمخدر الكونترمال و25 شريطا لعقار البريجابالين المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 322 قرصا.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 84 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.