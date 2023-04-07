مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى.. خطوبة مصطفى خاطر وهنادي مهنا

أحداث شيقة تضمنها مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر- يوسف - الذي حكى للطبيب النفسي الذي يتولى علاجه محمد عبد الرحمن - سهام- مشاكله مع زوجته التي طلقها بسبب عصبيتها الزائدة على إثر الحمل، وتسببت فى فراغ كبير في حياته لم تستطع أن تعوضه أي فتاة باستثناء مطربة شابة.

ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وكانت المطربة الشابة التي استطاعت أن تخرج يوسف من حالته العصبية التي مر بها هي هنادي مهنا -عالية-، حيث أعجب بها وأحبها واصبح واحدا من أشد العجبين بها يتابعحفلاتها ويحضرها إينما كانت، وحينما كانت تتدرب فى المسرح وعنفها المخرج بسبب مخارج الحروف بطريقة غير صحيحة تعدي يوسف على المخرج وهدده بالضرب.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

دفع هذا الموقف- عاليا- أن تستنجد بيوسف حينما سألها المخرج عن هذه الشخص، لتخبره مجازا بانه خطيبها، وهو الثغرة التي تدخل بيها يوسف في حياتها بشكل أكبر، رغم أنها رفضت خطوته إلا أن وافق على كل العيواب والسلبيات التى ذكرتها له.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفي خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويعمل طبيب نفسي، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة، واشتهر الفنان مصطفى خاطر بأعماله الكوميدية الخفيفة منذ بدايته فى المسرح.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.