الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الكندي في موسكو

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائم بأعمال سفير كندا في موسكو، للاحتجاج على تصريح مندوب أوتاوا لدى الأمم المتحدة، روبرت راي، الذي أيد جريمة قتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وقالت الوزارة - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: تم استدعاء المبعوث، المستشار الكندي، بريان إبل، إلى وزارة الخارجية الروسية في 7 أبريل، والاحتجاج لديه بشدة على تصريحات المندوب الكندي لدى الأمم المتحدة، روبرت راي، الذي أيد العمل الإرهابي الذي استهدف المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي (مكسيم فومين) في بطرسبورج مؤخرا.

وأضافت الخارجية أنه تم التأكيد له على أن الموقف الذي اتخذه دبلوماسي كندي رفيع المستوى تجاه جريمة القتل الوحشية هذه، والتي أدت لسقوط العديد من الضحايا، أصبح مظهرا آخر من مظاهر كراهية روسيا التي تؤججها كندا، عندما تبرر أو تتكتم على الجرائم المرتكبة ضد روسيا ومواطنيها، بما فيها الجرائم الإرهابية.