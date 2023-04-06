الكرملين: روسيا تعمل على ضمان أمن بيلاروسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التزام روسيا بضمان أمن بيلاروسا، وذلك تعليقا على إعلان موسكو ومينسك عن إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

الكرملين يؤكد التزام روسيا بضمان أمن بيلاروسيا

وقال «بيسكوف»، عبر القناة الأولى التليفزيونية: «يجب على روسيا الاتحادية بالطبع أن تعمل على ضمان أمن بيلاروسيا كحليف ودولة تشكل معنا أكثر أشكال التكامل».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروسيا باشرتا إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد في ظل التحديات الخارجية للبلدين.

محادثات ثنائية بين بوتين ولوكاشينكو

كما أعلنت بيلاروسيا، أمس الأربعاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل، من أجل عقد محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقالت الرئاسية البيلاروسية، في بيان لها، إن الجانبين سيبحثان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات البيلاروسية-الروسية، مضيفة أن الوضع الدولي والإجراءات الأمنية سيكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الثنائي.