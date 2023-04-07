أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، عن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الوادي الجديد بناءً على بيان وزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 30 مسجداً، وحددت الأوقاف اسم الإمام المشرف على الاعتكاف في كل مسجد، للتأكيد على أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة في العشر الأواخر من رمضان، وذلك وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف بالتعاون مع مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، عددًا من المساجد التي تم تخصيصها للاعتكاف فى الوادي الجديد 2023 بكل إدارة من إدارات الأوقاف الخمسة، والتي يمكن الاعتكاف فيها، حيث تم تهيئتها لاستقبال المعتكفين مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان حتى حلول عيد الفطر المبارك.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الوادي الجديد 2023

وحددت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الوادي الجديد 2023 وهي كما يلي:

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف مركز الخارجة واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

1- مسجد المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة- المشرف محمد ناصر أحمد أيوب

2- مسجد ناصر بالخارجة - المشرف حسن عبد الحافظ محمد

3- مسجد صلاح الدين بالخارجة- مشرف خالد علي عبد الشافي

4- مسجد الاستقامة بالخارجة- مشرف أحمد عبد النعيم محمود

5- مسجد عبد المنعم رياض بالخارجة- مشرف الأسد شيخون عرابي

6- مسجد البري بالخارجة- مشرف محمد عبد اللطيف هارون

7- مسجد سيد الشهداء بالخارجة- مشرف أحمد عبد النعيم محمود

8- مسجد معاذ بالخارجة- مشرف أحمد محمد يونس مصطفى

9- مسجد البخاري قرية المنيرة- المشرف إبراهيم حمدي محمد جوي

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف مركز الداخلة واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

10- مسجد التواب الرحيم بمدنة موط - محمد محمود أحمد محمد

11- مسجد التوحيد قرية الهنداوي - أحمد بشندي يماني بشندي

12- مسجد هداية الرحمن قرية العوينة - خليل أحمد عبد الله

13- مسجد الزهور مدينة موط - فرج صابر محمد عبد المنعم

14- مسجد السيدة زينب بقرية غرب الموهوب - نبيل أحمد إسماعيل

15- مسجد تقسيم الشباب قرية غرب الموهوب - محمد حسين رفاعي محمد

16- مسجد نصر الإسلام قرية المعصرة- محمد محمود عبد الله

17- مسجد عمران قرية المعصرة- أحمد حسين حسن سید

18- مسجد الرحمن قرية القصر- ناصر صابر عبد السيد محمد

19- مسجد الكبير قرية بدخلو - أحمد أيمن حنفي محمد

20- مسجدالجو قرية عزب القصر- محمد أحمد محمد مصطفى

21- مسجد الحاج إسماعيل قرية عزب القصر-محمد محسن سيف الدين عبد الرحمن

22- مسجد برباية الحكومي قرية عزب القصر - مصطفى إسماعيل حسين إسماعيل

23- مسجد الكبير قرية الموهوب- صبري عمر إدريس

24- مسجد الحكومي بئر العبيد قرية الموهوب- محمد سيد مصطفي محمد

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف مركز الفرافرة واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

25- مسجدالزاوية مدينة الفرافرة - زين العابدين حسن خلف الله أحمد

26- مسجد قشنا مدينة الفرافرة - سيد محمد إبراهيم

27- مسجد ناصر مدينة الفرافرة - ياسر محمد عبد النبي

28- مسجد الرضوان قرية النهضة - جمال محمد عبد الحليم

29- مسجد الصفا قرية اللواء صبيح - عبد الرحمن مسعود سرور

30- مسجد الشونة قرية الكفاح - شحاته عبد العزيز علي محمد