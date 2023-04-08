خريطة انقطاع التيار الكهربائي بالمحلة الكبرى لمدة 4 ساعات غدا

أعلنت شركة الكهرباء بقطاع غرب بمحافظة الغربية، قطع الكهرباء عن عدة قرى بمراكز مدينة المحلة الكبرى، منها مغذيات سندسيس والجابرية والمعتمدية، وذلك غدا الأحد، لمدة 4 ساعات، لعمل اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطة محولات غرب المحلة، ومحطة محولات كفر حجازي.

فصل التيار 4 ساعات

وأعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، عبر صفحتها الرسمية، أنه سيتم فصل التيار عن مغذيات سندسيس والجابرية والمعتمدية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وذالك من أجل عمل اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطة محولات غرب المحلة ومحطة محولات كفر حجازي.

اتخاذ التدابير اللازمة

وطالبت الشركة في بيانها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أهالي المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي باتخاذ احتياطهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة، موضحة أن أسباب فصل التيار الكهربائي ترجع إلى إجراء بعض الاختبارات الفنية الخاصة بأعمال الشركة بجانب أعمال الصيانة الدورية.