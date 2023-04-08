موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يهم كثير من محبي ومتابعي العمل الدرامي الذي يعرض على شاشة قناة الحياة خلال السباق الرمضاني، وضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تقدمها القناة.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يأتي في الساعة 12 صباحا ، ويعاد الساعة الثامنة صباحا ، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد التالي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويستكمل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم عرض الأحداث المثيرة التي تعرضها حلقات المسلسل ، بعد نجاح خطة حامد في مساعدة الفلاحين من يد الجنرال الفرنسي ، بعد خطف حامد لمجموعة من الجنود الفرنسيين وساوم الجنرال الفرنسي عليهم في مقابل فك أسر الفلاحين.

مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن الأولى حقبة الحملة الفرنسية ، والثانية الحقبة الحالية ،وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس ، ويخرجها المخرج خالد يوسف ، في أول تجربة درامية له.