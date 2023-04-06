حياة كريمة تسدد 30 ألف جنيه ديون بائع عصير وتهديه ميدالية الأبطال

سلط برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة DMC، الضوء على قصة بائع عصير، يعمل فرد أمن في شركة صباحا ويبيع العصائر بعد العصر في أحد الميادين، وقال للبرنامج :«أعيش في المنيل ولكن أفرش في ميدان سفير لأبيع عصائر للمواطنين».

برنامج حياة كريمة

وأضاف خلال برنامج حياة كريمة :«أعمل فرد أمن في شركة، ولكن بعد ذلك أفرش وأبيع عصير بعد الشغل في رمضان، لأن لدى أولاد أصرف عليهم».

وتابع :«كنت مستلف أموال لأجرى عملية جراحية لوالدتى، والعملية الجراحية تكلفت 30 ألف جنيه، ومرتبى من الشركة 2800 جنيه فقط ولدى ولدين لذلك اضطررت للعمل في مهنة أخرى».

ميدالية أبطال حياة كريمة

وقال :«بكسب من فرشة العصير 50 جنيها، وهذا فضل ونعمة من الله، ووالدتى أجريت لها عملية جراحية في عينيها بعد وفاة والدى ولكن عادت لا ترى».

وفى البداية، أهدته مبادرة حياة كريمة مبلغ 500 جنيه، إلا أنه تبرع بها لطفلة تعمل بائعة جائلة، لتهديه مبادرة حياة كريمة ميدالية الأبطال ومبلغ 30 ألف جنيه لسداد مديونياته وتوسيع مشروعه.