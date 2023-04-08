أخبار تهمك.. انخفاض الذهب وارتفاع الحرارة وسقوط أمطار مساء الأحد

أخبار تهمك من المنتظر حدوثها اليوم، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وتحركات في أسعار الذهب، إضافة لاجراء قرعة في محافظة أسيوط لاختيار ميكروباصات سرفيس.

طقس حار اليوم وتغيرات في الطقس بدءا من غد الأحد

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأعلن خبراء الأرصاد أنه بدءا من مساء غد الأحد، فإن خرائط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وتسقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من جنوب الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الاثنين 10 أبريل، سيحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

تحركات جديدة في أسعار الذهب

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 8-4-2023 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، إذ شهدت أسعار الذهب يوم الخميس الماضي تراجعا ملحوظا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت 8-4-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية، 2474 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، 2268 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية، 2165 جنيها للشراء.

وجاء جرام الذهب عيار 18 بسعر 1856 جنيها، وقد سجل عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 1443 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1237 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 8-4-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية، 17320 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة 76950 جنيها.

قرعة لاختيار 145 «ميكروباص» للعمل كسرفيس في أسيوط

تشهد اليوم، محافظة أسيوط، القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص جديدة سعة 14 راكبا، للعمل بنظام السرفيس داخل مواقف المحافظة، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي.

وكان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، قد حدد اليوم السبت 8 أبريل الجاري، لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص سيارات ميكروباص بمدينة أسيوط الجديدة (داخلي وخارجي)، وتحديد يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 لاختيار الفائزين بترخيص سيارات ميكروباص بمختلف مراكز المحافظة وموقفي الأزهر والمعلمين، وذلك في تمام الساعة 11 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى ديوان عام المحافظة، بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.