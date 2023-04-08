سعر الذهب اليوم السبت 8-4-2023.. الشهادات تحجم المعدن

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 8-4-2023 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، وذلك وفقا لما أعلنته بورصة أسعار تداول الذهب حيث شهدت أسعار الذهب يوم الخميس الماضي تراجعا ملحوظا.

سعر جرام الذهب عيار 24

حيث يبلغ سعر الذهب اليوم السبت 8-4-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية 2474 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاء.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء بينما يسجل عيار 21 في محلات الصاغة دون مصنعية 2165 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء جرام الذهب عيار 18 بسعر 1856 جنيها، وقد سجل عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 1443 جنيها بينما يبلغ جرام الذهب عيار 12 اليوم 1237 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 8-4-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية يبلغ 17320 جنيها للشراء بينما يبلغ سعر الأونصة 76950 جنيها.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وبالنسبة لأسعار الذهب العالمية تشهد استقرارا ملحوظا اليوم حيث تسجل الاوقية 2009 دولارا كما يسجل الجنيه الذهب 45211 دولارا.

الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار الذهب

ومن جانبه قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات الغرفة التجارية في القاهرة في تصريحات لـ«الوطن» إن انخفاضات الذهب التي تحدث الفترة الراهنة قد تؤدي إلي ضبط أسعار الذهب محليا.

أسباب انخفاض أسعار الذهب الفترة الراهنة

وأضاف فرج أن من أسباب تراجع أسعار الذهب طرح الكثير من البنوك الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع حيث طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين ادخار بعائد مرتفع يصل الي 19% و22% وعدد آخر من البنوك.

وقد شهدت أسعار الذهب عالميا أول أمس تراجعا ملحوظا والسبب اتجاه الكثير من المستثمرين نحو التخلي وبيع الذهب الخاص بهم.