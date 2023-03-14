إغلاق جزئي لكوبري أحمد عرابي في الجيزة باتجاه الدائري

أعلنت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشركة المقاولون العرب، إغلاق كوبري أحمد عرابي جزئيا، بالتناوب بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي باجاه الطريق الدائرى لمدة 7 أيام، وحتى الساعة الخامسة صباح 20 مارس الجاري.

إغلاق جزئي لكوبري أحمد عرابي

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان عنها، أنّ الإغلاق الجزئي لكوبري أحمد عرابي سيتم بالتناوب بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي باتجاه الطريق الدائري القوس الغربي، بسبب أعمال شركة المقاولون العرب في رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبرى أحمد عرابي.

وتابعت محافظة الجيزة، أنّ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبري أحمد عرابي، ستتم على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

انتهاء الأعمال وفق الجدول الزمني

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام شركة المقاولون العرب المنفذة، حتى الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.

خدمات مرورية لتسيير الحركة

وأكدت محافظة الجيزة، أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما عيّنت إدارة مرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.