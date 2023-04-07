سعر جرام الذهب عيار 21 يغلق على استقرار.. والشعبة تكشف وقت الشراء

أغلق سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بالتعاملات المسائية محققا استقرارا، إذ سجل الجرام 2474 جنيها وهو نفس سعره صباحا.

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الذهب دون مصنعية 1856 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر نقاء في محلات الذهب بدون مصنعية 2165 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعره اليوم في محلات الصاغة 1443 جنيها للشراء، كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1237 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية 17320 جنيها، أما سعر الأونصة اليوم سجل 76950 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا اليوم، حيث سجل سعر أونصة الذهب 2009 دولارات.

نصائح الشعبة

وفي السياق ذاته، قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الذهب الفترة المقبلة لا يمكن لأحد أن يتوقعها لأن هناك عوامل عديدة تتحكم في الوضع العالمي أبرزها الأزمة الروسية الاوكرانية التي إذا اشتدت مرة أخرى تؤثر بالتأكيد على أسعار الذهب عالميا.

وأوضح لطفي، أن أي شخص يتوقع الفترة الحالية أسعار الذهب الفترة المقبلة لم يكن صادقا، مؤكدا أنه لم يكن هناك وقتا محددا جيدا لشراء أو بيع الذهب حيث يعتبر أفضل توقيت بالنسبة للمواطن للشراء عند امتلاكه أمولاً جيدة.