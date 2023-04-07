تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21.. والأوقية بـ 2008 دولارات

تراجعت أسعار الذھب في تعاملات منتصف اليوم في حدود 5 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2446 جنيها للبيع و2469 جنيها للشراء مقابل 2451 جنيها للبيع، و2474 جنيه للشراء، دون مصنعية بمحال الذهب حيث تختلف الأسعار من محل إلى آخر بحسب المصنعية، وفقا لم تم إعلانه على موقع «جولد بريس تودي مصر».

سعر جرام الذھب عیار 21

وسجل سعر جرام الذھب عيار 21 نحو 2140 جنيها للبيع و2160 جنيها للشراء مقابل 2145 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الشراء 2165 جنيها في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وتراجع سعر جرام الذھب عیار 18 إلى 1834 جنيها للبيع و1851 جنيها للشراء في تعاملات منتصف اليوم مقابل 1839 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء 1856 جنيها، في تعاملات الصباح.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنیه الذھب 17120 جنيها للبيع و17280 جنيها للشراء، مقابل 17160 جنيها للبيع، بينما وصل سعر الشراء 17320 جنيها للشراء، في تعاملات الصباح، ووصل سعر كليو الذهب إلى 2 مليون و451 ألف و429 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 2 مليون و474 ألف و286 جنيه.

أسعار الذھب الیوم في المحال بدون مصنعية

وتراجعت أسعار الذھب الیوم في محال الصاغة بمصر بحدود الخمسة جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2446 جنيها للبيع دون مصنعية مقابل 2451 جنيها للبيع في تعاملات الصباح، وسجل الذهب عيار 21 نحو2140 جنيها للبيع مقابل 2145 جنيها للبيع في تعاملات الصباح، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1427 جنيها للبيع مقابل 1839 جنيها للبيع في تعاملات الصباح.

تراجع الاوقية

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف إلى 2،008 دولار للأوقية، وأوقفت سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، حيث يستوعب المستثمرون التوقعات الاقتصادية القاتمة وعدم اليقين فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية.

الدولار يتوسع في مكاسبه

وسع مؤشر الدولار مكاسبه ليقترب من مستوى 102.2 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية في تداولات الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى حتى الآن هذا الشهر، بعد أن جدد تقرير الوظائف غير الزراعية الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفعه الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقبل الإصدار، كانت احتمالات رفع سعر الفائدة تتراجع وكان معظم المستثمرين يتوقعون أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيادات، مع ذلك، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية قرب التوقعات عند 236 ألف، في حين انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع وتباطأ نمو الأجور السنوية أكثر من المتوقع، ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة لا تزال صعبة، مع البيانات الصادرة خلال الأسبوع بما في ذلك مطالبات البطالة، ومؤشرات مديري المشتريات ISM ، وتقرير ADP وتقرير JOLTS الذي يظهر أن الظروف المالية الأكثر تشددًا تضر بالاقتصاد بالفعل.