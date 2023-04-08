ضوابط التقديم في الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء.. إقرار كتابي

أكدت محافظة القاهرة، استمرار التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى نهاية مايو المقبل، في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشارت المحافظة إلى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

ضوابط المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء

وتشمل شروط وآليات المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء، الآتي:

- التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل، مع استيفاء المشروعات كافة الشروط التالية:

- يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي في المحافظة.

- المشروع تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.

- استيفاء المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات، وهي أن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وسيتم استبعاد أي مشروع لا يتضمن هذين المكونين.

- تقديم المشروع في الفئة الخاصة به، مع استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة.

إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع

- إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أي دعاوى، أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

- في حال مشاركة عدة جهات أو أفراد في المشروع، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز.

- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات، أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

- يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة، حيث أن المكافآت لن تُصرف لأفراد.

- تحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.