أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 27-3-2023 بالأسواق.. الطماطم بــ4 جنيهات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 27-3-2023 في الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا مع إقبال المواطنين المستمر على الشراء والإقبال مستمر طوال العام، لكنه يزداد الفترة الحالية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أسعار الخضروات والفاكھة

وأوضح النجيب، أن أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 27-3-2023 في الأسواق يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 6 و12 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها كما يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أنّ سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والكوسة 9 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 إلى 15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و24 جنيها، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها.

وتابع بأنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 12 إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات.