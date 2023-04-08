صحيفة سعودية: الرياض تدعو دائما للحوار لنشر ثقافة السلام بالإقليم

أكدت صحيفة «الرياض» السعودية أن الرياض دائماً ما كانت تدعو إلى الحوار من أجل نشر ثقافة السلام في الإقليم، ودائماً ما كانت تمد يدها من أجل تحقيق تلك الغاية، والآن جاءت مرحلة وضع ثقافة السلام موضع التنفيذ.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان «ثقافة السلام» اليوم، السبت «في أقل من شهر على الاجتماع الأول بين الدكتور مساعد العيبان وعلي شمخاني في العاصمة الصينية بكين، اجتمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بحسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني أيضاً في بكين، عقْد الاجتماعين في مدة وجيزة يعطي دلالات أن هناك رغبة من الطرفين في إعادة العلاقات بينهما إلى وضعها الطبيعي وفق الاتفاق المبرم، وهو أمر سيكون له انعكاسات إيجابية على ملفات إقليمية ما زالت عالقة وتحتاج إلى تفاهمات تدفع باتجاه إيجاد حلول حتى وإن كانت على مراحل لإغلاقها».

وأضافت «بالتأكيد طريق الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن سهلاً بل كانت هناك عقبات تم تذليلها من الأطراف كافة التي آمنت بالمبدأ السعودي كونها رأت فيه تحقيق مصالح خاصة وعامة تؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتنمية، وهو أمر تحتاجه كل دول المنطقة وشعوبها ولا غنى لها عنه»، مشيرة إلى أن «الاستمرار على نهج التصلب في المواقف دون الرغبة في حلحلتها لا فائدة منه، بل يزيد من تعقيد الأمور ويأخذها إلى اتجاهات لا طائل منها، ولكن تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصالح العليا على المصالح الضيقة يكون له مردود إيجابي أمني وتنموي، ذلك الأمر يحتاج إلى تعزيز الثقة بين الطرفين، وإلى تذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما».

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أنه ليس من شك أن الاتفاق السعودي الإيراني سيكون له آثار إيجابية مرحلية ومستقبلية، وستنعكس آثاره بوضوح على الأمن والتنمية المستدامة في الإقليم بأسره.