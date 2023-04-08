مواعيد جلسات مزاد بيع محال تجارية وورش ومخابز وصيدليات في 5 مدن جديدة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة موعد جلسات بيع بالمزاد العلني لمحال تجارية وورش حرفية ومخابز ووحدات ادارية ومهنية وصيدليات والتي تم طرحها في 5 مدت جديدة شملت «حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - بدر - بورسعيد الجديدة» لتلبية احتياجات المواطنين بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل

طرح 9 محال تجارية وصيدلية بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

وطرح جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من «13م 2 : 33م2» بمختلف مناطق المدينة، و18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين «13م2 : 27م2» بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28 من شهر مايو المقبل 2023 والإثنين الموافق 29 من نفس الشهر .

طرح 15 محلا تجاريا بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

وطرح جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، 15 محلاً تجاريا بمساحات تتراوح من « 26م2: 35م2» أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14 من شهر مايو المقبل 2023.

طرح مخابز بجهاز تنمية مدينة بدر

وطرح جهاز تنمية مدينة بدر مخبز بمنطقة 155 عمارة إسكان اجتماعي بالامتداد الشرقي بمساحة «395م2» مبنى بمشتملاته + سور، ومخبز بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة « 217.5م2» بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر مايو 2023.

طرح محل تجاري بجهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة

وطرح جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة محلاً تجارياً بمساحة « 1400م2» بالدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة 1 D بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط هايبر ماركت بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو المقبل.

طرح محلات تجارية ووحدات إدارية وصيدليات بجهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة

وطرح جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من «20م2 : 40م2» بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من «34م2: 90م2» بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر يونيو المقبل بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.