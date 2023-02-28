شقق الإسكان الحر 2023.. الحجز «أون لاين» داخل 6 مدن جديدة

شقق الإسكان الحر 2023، هي أحد مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتم طرح عدد من الوحدات السكنية، بالسعر الحر أي غير مدعوم من الدولة، من أجل الحصول على هامش ربح، ليتمكن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلاله الصرف على مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي.

ويتمكن جميع المواطنين الذين تمنعهم شروط الإسكان الاجتماعي من الحصول على شقة أن يتقدموا لحجز شقق الإسكان الحر 2023، ويكون الحجز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتخصيص يتم بأسبقية الحجز «أون لاين».

يأتي ذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن الجديدة، وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الحر 2023، وفقا لما صدر عن مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق.

أماكن شقق الإسكان الحر 2023

- مدينة الغردقة.. محافظة البحر الأحمر.

- مدينة سفاجا.. محافظة البحر الأحمر.

- مدينة دمنهور.. محافظة البحيرة.

- مدينة القاهرة الجديدة.. محافظة القاهرة.

- مدينة بياض العرب.. محافظة بني سويف.

- مدينة العصلوجي.. محافظة الشرقية.

شروط الحصول على شقق الإسكان الحر 2023

- يشترط لحجز شقق الإسكان الحر 2023 أن يكون المتقدم شخص طبيعي.

- يشترط لحجز شقق الإسكان الحر 2023 أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يشترط لحجز شقق الإسكان الحر 2023 ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- يمكن للقاصر حجز شقق الإسكان الحر 2023 عن طريق واصٍ عليه بقرار وصاية.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الحر 2023

- صورة بطاقة الزوج والزوجة.

- شهادة الدخل الشهري لكلا من الزوج والزوجة.