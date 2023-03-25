وزير الإسكان: حملات مُكبرة لإزالة المخالفات في 7 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة تنمية مدن العبور، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، شنت حملات مكبرة على المخالفات المتنوعة والإشغالات والظواهر العشوائية، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك تنفيذاً للتكليفات المستمرة بضرورة التصدى للمخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الحملات أسفرت عن استرداد وحدات سكنية متعدي عليها ومحال مخالفة، وإيقاف مخالفات بناء، ورفع إشغالات لضبط الشارع، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات مرافق لأنشطة مخالفة.

رشاد :تشكيل حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع، بإشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة مسئولي الجهاز، ومعاونة شرطة التعمير، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية بغرف سطح بقطعة أرض بالحي التاسع، وتنفيذ قرارات غلق وسحب عدادات مرافق ببعض قطع الأراضي بالحي الثالث، لمخالفة الغرض من التخصيص وشروط التراخيص.

وأضاف رشاد ، أنه تم تشكيل حملة ليلية لرفع الإشغالات، بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الطريق الرئيسي للمدينة، والحي الأول، وميدان الروضة، وحي الشباب والطريق الرئيسي للحي، وأسفرت عن رفع العديد من إشغالات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه تم تشكيل حملة أخرى، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بغرف سطح بقطعة أرض بالحي الخامس، وضبط مخالفات تغيير نشاط بقطع أراضِ بالحي التاسع، لاستغلال البدرومات بأنشطة مخازن، بجانب رفع عدادات المرافق والتحفظ على الأدوات المضبوطة بمقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عبدالرءوف الغيطى : شن حملة مكبرة على وصلات المياه الخلسة بالمنطقة الصناعية

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة على وصلات المياه الخلسة بالمنطقة الصناعية، وتم قطع المياه عن الوصلات المضبوطة وتحرير محاضر للمستفيدين من التوصيلات، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٤ مخارج لتعبئة المياه بدون ترخيص وتم إتلافها.

الغيطي : شن حملات لتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وإشغالات بالتجمعات الثلاثة

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم شن حملات لتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وإشغالات بالتجمعات الثلاثة، بإشراف نواب رئيس الجهاز ومشاركة الإدارات المختصة، وتأمين من شرطة المرافق وشرطة التعمير، بالإضافة إلى لجان دائمة على مدار اليوم لمنع سير مركبات التوك توك ، بالمدينة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات محال وكافيتريات تعمل بدون ترخيص، والتحفظ على المعدات، والتأكيد على ضرورة السير في استخراج رخص التشغيل، وضبط مركبات توك توك مخالفة بالتجمع الثالث، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بوحدات مخالفة لتغيير النشاط بالحي الثاني ومنطقة جنوب الأكاديمية، ورفع إشغالات بشوارع أحياء التجمع الخامس، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، ورفع إشغالات باعة جائلين بالحي الثالث ومنطقة الدبلوماسيين ومنطقة الياسمين وشرق الأكاديمية، وشارع مسجد الشربتلي، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات، وكذا ضبط مركبات توك توك بالتجمع الأول.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم تنفيذ حملة إزالة إشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين بالامتداد الشرقي للمدينة، وحملة إزالة إشغالات على الحي الثالث مول عنابة بالتجمع الخامس، وحملات على إشغالات المحال بالمجاورة التاسعة بالتجمع الأول، وعلى النباشين والباعة الجائلين، وحملة لإزالة الإشغالات ومراجعة رخص التشغيل للمحال بالسوق التجارية بحي الرحاب، وحملة لرفع الإشغالات بالمجاورة 9، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

المهندس علي سعد :لجنة الإزالة بالمدينة تمكنت من إزالة مخالفة بناء بدور سطح بعقار سكنى بالحي الأول بالمدينة

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالمدينة تمكنت من إزالة مخالفة بناء بدور سطح بعقار سكنى بالحي الأول بالمدينة بغرض تحويله لدور سكني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل العقاري على القطعة، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، كما تمكنت اللجنة من إيقاف مخالفة بناء تم رصدها بدور سطح بعقار سكني آخر بالحى الأول، وإزالة الشدة الخشبية المعدة لتنفيذ المخالفة والتحفظ على أدوات ومواد البناء، وذلك بمشاركة قسم شرطة التعمير بحضور المقدم خالد عبدالعزيز، رئيس القسم، بجانب شن حملة لإيقاف مخالفة بناء بدور سطح عقار سكنى بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، حيث تم إزالة الأعمدة الخرسانية، وإيقاف التعامل العقاري على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن لجنة الإزالة بالجهاز قامت بتنفيذ قرار إزالة لمخالفات بنائية بالحي 11، بمشاركة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتعاون مع قوة شرطة التعمير.

وأكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن جهاز المدينة قام بشن حملة على الأسواق بالمدينة، وذلك برئاسة المهندس محمد الكردانى، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة شرطة التعمير برئاسة العقيد / شريف السباعي، رئيس قسم شرطة التعمير وبحضور مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك على الأسوق المجاورة رقم 3 بالمرحلة الأولى.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد محال مخالفة، وذلك خلال المرور على أسواق المجاورة رقم 4 ، والمجاورة 5، والمجاورة 19 بالمرحلة الثانية، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

النجار : شن حملة لإزالة التعديات أسفرت عن استرداد وإخلاء 3 وحدات سكنية متعدى عليها والمملوكة لجهاز المدينة

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات أسفرت عن استرداد وإخلاء 3 وحدات سكنية متعدى عليها، والمملوكة لجهاز المدينة بمنطقة جنوب الأحياء ( أبو الوفا )، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تنفيذ الحملة بعد رصد حالات تعد على تلك الوحدات، وتمكنت اللجنة من تأمين الوحدات بعد إخلائها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، قاموا بشن حملة على الإشغالات، حيث تم رفع الشوادر المخالفة بالمجاورة 10 والمجاورة 26 بالمدينة.