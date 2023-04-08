مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. عمرو عبدالجليل يخطط لخطف والدة أحمد فهمي

عرضت أمس أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17 والتي شهدت كثير من الأحداث على مستوى الحقبتين التي يقدمهما العمل، الأولى وهي الحقبة الخاصة بالحملة الفرنسية والثانية الحقبة الحالية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 17

وجاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 17، أمر مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل لرجاله بخطف والدة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي وبدأت الأحداث بذهاب أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق عندما أمره مسعود بالذهاب إلى الدرويش عبدالله الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان ويأخذ منه جواب السلطان المعلق في عنقه.

وعندما ذهب أبو العزم إلى الدرويش عبدالله وحاول أن يستعمل معه العنف لأخذ الجواب تعرض لضرب مبرح منه إلى أن ذهب مهرولًا إلى مسعود وأخبره بالأمر بأن الدرويش يمتلك قوة خارقة فعاد مسعود بإرسال عدد آخر من رجاله ولكن حدث معهم نفس الأمر فأمر أبو العزم في النهاية بأن يتمّ اختطاف والدة حامد الذي يجلس معه الدرويش لكي يتمّ الضغط عليه.