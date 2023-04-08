عدد ساعات الصيام في اليوم الـ17 من شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار

يهتم المسلمون الصائمون بمعرفة عدد ساعات الصيام يوميًا في شهر رمضان، وتوقيت آذان المغرب حيث الإفطار، وتختلف ساعات الصيام من يوم لآخر ومن مكان لآخر أيضا.

وتبلغ ساعات الصيام في اليوم الـ17 من شهر رمضان، 14 ساعة و31 دقيقة، حيث تبدأ من الساعة 4:7 فجرا حتى الساعة 6:18 مساء حيث يحين موعد أذان المغرب، بحسب إمساكية شهر رمضان لمحافظة القاهرة.

وحددت إمسكاية شهر رمضان الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد الإفطار اليوم وموعد صلاة المغرب، والإمساك اليوم السبت 8-4-2023، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 17 من رمضان 2023

وضمن عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 17 من رمضان 2023، تستعرض «الوطن»، موعد السحور والإمساك والإفطار ومواقيت الصلاة اليوم وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة المحلي، كالتالي:

- مدة ساعات الصيام اليوم السبت الموافق 17رمضان، تبلغ 14 ساعة و31 دقيقة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور

- موعد صلاة المغرب 6:18 مساء.

- موعد صلاة العشاء 7:37 مساء.

- موعد السحور 3:47 فجرا.

- موعد الإمساك 3:59 فجرا.

- موعد صلاة الفجر 4:07 فجرا.

- موعد صلاة الشروق 5:36 صباحا.

- موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا.

- موعد صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصيام خلال الأيام المقبلة

أما عن عدد ساعات الصيام المتوقعة خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، فقد تباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 18 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و32 دقيقة.

- 19 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.