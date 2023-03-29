موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأربعاء 29-3-2023.. وعدد ساعات الصوم

مع بدء صيام اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، يسعى كثير من المواطنين لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأربعاء 29-3-2023، بحسب التوقيت المحلى للمدينة الباسلة، حتى يتسنى لهم تجهيز أنفسهم للإفطار.

موعد أذان المغرب فى السويس اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأربعاء 29-3-2023، أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، إذ يحين في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، في سابع أيام شهر رمضان، أما موعد صلاة العشاء فيحين في تمام السابعة و25 دقيقة، والتي يقبل المصلون على أدائها تمهيدا لصلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب وعدد ساعات الصوم

وعند رفع أذان المغرب يصل عدد ساعات الصيام في سابع أيام شهر رمضان إلى 14 ساعة و10دقائق، حيث بدأ الصيام مع موعد أذان الفجر عند تمام الساعة الرابعة و16 دقيقة.