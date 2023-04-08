معلومات عن محطة العاصمة للقطار الكهربائي السريع.. الأكبر في الشرق الأوسط

كشف تقرير عن أعمال تنفيذ محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح» في المسافة من محطة العاصمة وحتى محطة السخنة، إذ تقدمت معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، وتعتبر مركزاً لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

محطة العاصمة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط

تعد محطة العاصمة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول، ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين.

أوضح التقرير الصادر عن وزارة النقل، مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر ثم للأرصفة وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الأعمال لإنهائها وفقاً للجدول الزمني المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب.

تركيب القضبان والبازلت

أيضاً يوجد جسر السكة في نطاق محطة العاصمة والذي تم تسليمه لتحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» بإجمالي طول 50 كم والذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم.

وضح التقرير أنَّه تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل قطاع أكتوبر وقطاع العلمين وفوكة واللذان أصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز.

كما تقدمت أعمال تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع في المسافة من محطة العاصمة حتى محطة السخنة وتابع تقدم اعمال تنفيذ الجسر والأعمال الصناعية من كباري المسار كوبري المحاجر و30 يونيو ووادي حجول وانفاق وبرابخ.