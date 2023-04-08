غلق كلي لشارع السودان لاستكمال إنشاءات محور أحمد عرابي.. اعرف التحويلات المرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابي الجديد فى الإتجاه القادم من شارع المطار والمؤدى إلى شارع أحمد عرابي «ميدان سفنكس»، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية فى الإتجاه القادم من أرض اللواء، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) إبتدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 10/4/2023 وذلك من الساعة 12 صباحاً حتى 7 صباحاً.

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: حركة سير المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء وترغب بالسير إتجاه شارع أحمد عرابي تقوم بالدخول يميناً بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة.ثم السير يساراً بشارع عبدالمنعم الصاوى وصولاً حتى شارع أحمد عرابي.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.