رئيس «طاقة النواب»: إفطار الرئيس بالأسمرات يؤكد انحيازه للمواطن البسيط

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير أفضل سبل الحياة وتحسين المعيشة للمواطنين، خاصة البسطاء والأقل دخلا.

نجاح تجربة مصر في القضاء على العشوئيات

وقال «عوض الله»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه ليس أدل على حرص الرئيس على المواطن البسيط من إقامة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، خاصة أن البعض راهن على عدم نجاح مصر في القضاء على العشوائيات، لكن الأيام خيّبت ظنونهم وكشفت أكاذيبهم، حيث أصبحت تجربة مصر رائدة ومن أنجح التجارب في العالم.

وأشاد رئيس «طاقة النواب»، بحرص الرئيس السنوي على إقامة حفل إفطار الأسرة المصرية، بل إن معظم المبادرات التي اطلقها الرئيس السيسي كانت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ومنها إطلاق الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي وغيرها من المبادرات.

وأكد «عوض الله»، جهود الدولة في مواجهة كل التحديات في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وكذلك تعامل الدولة المصرية مع الأزمات الداخلية والخارجية، وما يتم على أرض مصر من تنمية ومشروعات ومبادرات، رغم حجم التحديات والأزمة العالمية، ورغم ذلك تبذل الدولة جهود كبيرة للعبور إلى الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع وتوفر حياة الكريمة لكل المواطنين.

رسائل مهمة من الرئيس

وأضاف رئيس لجنة طاقة النواب، أن الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات بعث بعدد من الرسائل التي تهم المواطن كانت بمثابة خارطة طريق للعبور للجمهورية الجديدة، وكان حوار الرئيس يتسم بالبساطة والشفافية والصراحة.