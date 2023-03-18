 رئيس «طاقة النواب»: «كتف في كتف» تؤكد اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق مبادرة «كتف في كتف» في هذا التوقيت، مع قرب شهر رمضان الكريم يمثل أهمية كبرى يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما أن المواطن هو أساس وهدف التنمية في مصر وأن بناء الإنسان الهدف.

كتف في كتف نموذج للتكافل الاجتماعي

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إن المبادرة التي ينفذها التحالف الوطني، تعد نموذجا للتكافل بين أبناء الوطن وهي من أكبر وأهم المبادرات الإنسانية على مستوى العالم بمشاركة كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر وسط تكاتف غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الأزمة تكشف معدن المصريين الأصيل وتلاحمهم وتحويل المحن إلى منح للتعاون والتكافل بين أبناء الوطن في ظل قيادة حكيمة تضع المواطن على رأس أولويات الدولة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أكبر المبادرات في تاريخ العمل الأهلي للوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل في كل أنحاء الجمهورية، من خلال توزيع جغرافي وتنسيق غير مسبوق، واعتمادا على قاعدة معلومات موثقة.

المبادرة تعكس قدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات

وأضاف أن إعطاء الرئيس شارة بدء في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» أمس، تؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومساندة الشعب المصري ووقوف المصريين صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية لمواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، إذ كانت توجيهات الرئيس حاسمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بمواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.