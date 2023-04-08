مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تلتقي زوجها القديم وتخبره بسر آية

شهد مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، مواجهة بين شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، ورجب الشخص الغريب الذي ظهر فجأة في حياتها، ورفضت مقابلته ووصل إلى جميلة ليخبرها بأنه والدها الحقيقي لتقوم بطرده كذلك، وتسعى شهيرة للتخلص منه حيث طلبت من حبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، قتل هذا الرجل الذي يسعى لتدمير حياتها، ليرفض تنفيذ هذه الجريمة حتى لا يتم الزج به في السجن.

مسلسل جميلة الحلقة 16

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، تتفاجأ شهيرة والدة جميلة، بتواجد رجب في حديقة منزلها، وتنكر معرفتها به، ولكنه يؤكد لها أنها زوجته وأم أبنائه وابنة عمه، لتتشابك معه وتنفي صحة ما يقول، لكنه يؤكد لها أنها ابنة عمه أيضًا وما زالت زوجته التي في عصمته، وعندما تهدده بطلب الشرطة، لا يهتم بذلك ويدعوها للقيام بهذه الخطوة.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال حديثهما معًا، تجد شهيرة سيارة ابنتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، وزوجها شريف ويقوم بدوره هشام إسماعيل، وتشعر بالخوف والتوتر وتخاطب الرجل باسمه وتطلب منه الرحيل فورًا، ويشعر بالسعادة لمعرفتها به واعترافها بذلك، رغم محاولات إنكارها له وعدم مقابلته قبل ذلك.

أزمات في حياة جميلة

ومع عدم تحرك الرجل، تتوسل إليه شهيرة بسرعة المغادرة والاختفاء، حتى لا تفسد زيجة ابنتها آية، ليسألها الرجل من هي ابنته آية أم جميلة؟ أم هما توأم؟، لتخبره بأنها ستتحدث معه في وقت آخر، وخلال اختفائه يلمحه شريف الأمر الذي يثير شكوكه.