مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023 يبحث عنها عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، ويرصد «الوطن» مواعيد عرضه على قناة الحياة في رمضان 2023، بعد عرض 15 حلقة من المسلسل على شاشة الفضائيات، سواء بمصر أو في الدول العربية، والمسلسل استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

يعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحا والإعادة 6:45، كما يعرض سي بي سي 06:13 مساءً عبر قناة مصر الأولى الأربعاء 07:30 مساءً قناة سي بي سي دراما 07:30 مساءً.

قصة مسلسل جميلة لريهام حجاج

وتدور قصة مسلسل «جميلة» حول صراع بين ريهام حجاج وعائلتها بسبب الميراث، والمسلسل يشارك به عدد كبير من الفنانين ومن بينهم هاني عادل، يسرا اللوزي، عبير صبري، عبير منير، أحمد وفيق ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.