التفاصيل الكاملة لمحطة السخنة في مشروع القطار الكهربائي السريع 

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل عن تقدم أعمال تنفيذ محطة السخنة ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح» في المسافة من محطة العاصمة وحتى محطة السخنة، موضحاً أن المحطة ستخدم منطقة السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة.

تنفيذ أعمال الأرصفة وكوبرى المسار

وأكّد التقرير أنَّ محطة السخنة يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط، ويجر حالياً تنفيذ أعمال الأرصفة وكوبرى المسار بالمحطة وكذلك الأعمال الصناعية بمنطقة السخنة من كباري المسار أو كباري سيارات على المسار للطرق المتقاطعة مع المشروع.

ويتمّ حالياً عمل وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول 6 كيلومترات، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.

الأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات

وأشار التقرير إلى تقدم تنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات الأخرى بالمشروع والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات مثل كوبري الكيلو 4.5 والذي يبلغ طوله 300 متر والأخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكل مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.