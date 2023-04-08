قالت الشركة المنتجة لـ«Chat GPT» للذكاء الاصطناعي، إنَّه بالرغم من نجاح التكنولوجيا وتحقيق أسهمها العديد من المكاسب، إلا أن التنوع في المحفظة الاستثمارية جيد جدا.

وأضافت الشركة، في تقرير لها، أنَّها خصصت ما لا يقل عن 20% من محفظتها الاستثمارية للذهب والأشياء الثمينة الأخرى كتحوط من الركود، إذ يعد هذا تطوراً هاماً، حيث دائما ما يدعو المستشارون الماليون التقليديون عادة إلى نسبة تخصيص أقل، تتراوح عادة بين 5 إلى 10%.

وأشارت منتجة Chat GPT إلى أنَّه على مر التاريخ احتفظ الذهب بقيمته خلال فترات الركود الاقتصادي، مما جعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية، فخلال فترة الركود العالمي 2007-2009 ، على سبيل المثال ، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25%.

المحفظة المتنوعة هي الأفضل للاستثمار

ولذلك تساعد المحفظة المتنوعة التي تشمل مزيجًا من فئات الأصول، بما في ذلك الذهب، في التخفيف من تأثير تراجع السوق وتوفير الاستقرار للمستثمرين.

ومع إخفاقات البنوك الأخيرة وسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، يبحث العديد من المستثمرين عن طرق لحماية محافظهم من عدم اليقين الاقتصادي، لذلك أعتبر الذهب ، وهو معدن ثمين يُوصف منذ فترة طويلة بأنه أصل آمن في أوقات اضطراب السوق.