مسلسل سره الباتع الحلقة 18.. أحمد السعدني ينقذ الفلاحين من الفرنسيين

ينتظر عشاق مسلسل سره الباتع الحلقة 18 بشغف كبير بعد الأحداث المثيرة التي شهدها المسلسل، ونجاح خطة الفنان أحمد السعدني الذي يجسد دور حامد في إنقاذ الفلاحين من يد الجنرال الفرنسي بعد حبسهم بعد مقتل الشيخ سليم على يد الجنرال.

مسلسل سره الباتع الحلقة 18

وفي مسلسل سره الباتع الحلقة 18 يستكمل حامد الدفاع عن أهالي القرية بعد إلقاء القبض عليهم منقبل الجنرال الفرنسي، ووضع جامد خطة لإنقاذ الفلاحين، فقام بخطف مجموعة من الجنود الفرنسيين وساوم الجنرال الفرنسي عليهم.

وبالفعل نجحت خطة حامد وقام الجنرال الفرنسي بالإفراج عن الفلاحين، وفي المقابل التزم حامد بالاتفاق، وسلم الجنود الفرنسيين للجنرال، ولكن رفض أحد الجنود الفرنسيين الرجوع إلى الجنرال، وقال أنه يفضل البقاء مع حامد والرجال.

أحداث من سره الباتع

وأثار خروج الفلاحين سالمين سعادة أهالي القرية، وصافية التي تمثل دورها الفنانة حنان مطاوع بشكل خاص ،بسبب الموقف البطولي الذي قام به حامد ونجاح خطته في الإفراج عن أهالي القرية، وذلك خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 18.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن ،ومأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويقدمها المخرج خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له.