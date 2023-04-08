بعد مرور 16 يوماً من شهر رمضان الكريم، لا يزال الجمهور يبحث عن موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 على قناة cbc اليوم.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 على قناة cbc اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 على قناة cbc اليوم الساعة 7 ونصف مساء، على أن تكون الإعادة على نفس القناة في تمام الساعة 1 صباحاً.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة تطورا في الأحداث، إذ قرر عبد الجبار «جمال سليمان» أن يأخذ حفيده يوسف من والدته نادرة، خاصة أنها هربت مع «شداد» محمد لطفي.

محمد لطفي في جديد بمسلسل عملة نادرة

ويجسد الفنان محمد لطفي دور جديد عليه، إذ يقع في حب «نادرة» كما أنه يمتلك نفوذا وقوة، ولكن قلبه يميل لـ نادرة، ويقول لها إنه مستعد لخسارة العالم كله، في مقابل أن تحبه، ويتغير في معاملته مع الجميع، وسوف تكشف الحلقات المقبلة مفاجآت في العلاقة بينهما.