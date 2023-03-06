إحالة 4 مدراء مدارس للتحقيق في بئر العبد لعدم الانضباط

أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، 4 من مدراء المدارس إلى التحقيق، للتقصير في العمل، وعدم انضباط العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان لها اليوم، أنه خلال مرور مفاجئ لوكيل الوزارة، تبين عدم انضباط العملية التعليمية، وإثر ذلك أحيل مديرو مدارس مزار الابتدائية، وآل جرير الابتدائية، والروضة الثانوية، والروضة الإعدادية، للتحقيق، كما أُحيل أيضًا المتغيبون لعدم الانضباط، وعدم تواجد بعض المدرسين في المدرسة.

تكليف الموجهين بالمرور على المدارس

وأكد «رضوان»، أنه كلف الموجهين والمختصين في الإدارات التعليمية بالمرور على المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية، وكتابة تقارير يومية عن جميع المدارس القريبة والبعيدة، موضحا أن الأمور طبيعية بجميع المناطق، ولا توجد أي أعذار للغياب أو التقصير.

إحالة مديري مدرستين للتحقيق في الشيخ زويد

وأحال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الأسبوع الماضي، 2 من مدراء المدارس، بسبب التقصير في العمل إلى جهات التحقيق القانونية.

وقامت لجنة من إدارة الشيخ زويد التعليمية، بقيادة مدير الإدارة سلامة سالمان، وأيمن شراب وكيل الإدارة، بالمرور المكثف على مدارس الجورة والظهير، والشلاق وقبر عمير، ومدارس السكة الحديد والكوثر والحمايدة بوسط المدينة.