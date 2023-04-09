«خناقة المطبخ».. «محمد» يقتل زوجته بطعنة في القلب

خلاف حاد جمع الزوجين «فاطمة ومحمد» داخل المطبخ، بعد أن رفض الزوج أن تنزل زوجته من مسكن الزوجية في أكتوبر، لقضاء بعض احتياجاتها الشخصية، لكن سرعان ما تحول الخلاف إلى جريمة قتل، راحت ضحيتها الزوجة، إثر تلقيها طعنة في القلب فسقطت في المطبخ وماتت إثر إصابتها، رغم محاولات إسعافها في مستشفى أكتوبر المركزي.

شاب يعترف بقتل زوجته في أكتوبر

اعترف الزوج المتهم بقتل زوجته بتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة، مدعيًا أنه لم يخطط لجريمة قتل زوجته التي حدثت بعد العشاء، وأن الجريمة حدثت خلال خلاف جمعهما، وأنه طلب من زوجته عدم مغادرة المنزل، لكنها تمسكت برأيها، عندها أسرع إلى المطبخ وطعنها بالسكين، إذ كانت تغسل الصحون، وعندما دخلت في غيبوبة تامة، نقلها إلى المستشفى، لكنها كانت فارقت الحياة بعد دخولها للمستشفى بوقت قليل.

حبس الزوج المتهم بقتل زوجته

قررت النيابة العامة حبس الزوج المتهم بقتل زوجته في أكتوبر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وتحفظت على السكين، وأرسلت للأدلة الجنائية لفحصه، وبيان حالته الفنية.

عقوبة جريمة مقتل سيدة أكتوبر

وشرح الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض تفاصيل جريمة قتل سيدة أكتوبرعلى يد زوجها بقوله إن مواد القانون توضح العقوبة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات).

وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».