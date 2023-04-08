مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. الشافعي: الحجة بالنص وليس باتفاق الأئمة

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، الذي يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، ويؤدي دوره الفنان خالد النبوي، بدأت بحديث هند التي تؤدي دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، مع خالها وأنها لا تريد الزواج من شقيق زوجها عقيل، وأنها تحب وتريد الزواج من عمرو وهو الفنان رامز أمير ولكنه يرفض زواجها منه لأنه صاحب حمار.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

ويعرف الشافعي في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، من ابنته فاطمة أن زوج حسنة الفنانة أروى جودة، توفي، ويجلس الشافعي مع نفسه ويتحدث عن الحجة قائًلا: فإن قلت أنا أليست اتفاق الأئمة على كتاب الله وسنة نبيه.. سيقولون هم أليست قائمة وإنما قائمة بالنص.. والحجة بالنص وليس باتفاق الأئمة» وتنتهي أحداث الحلقة على ذلك، في انتظار أحداث الحلقة 17 من مسلسل الإمام الشافعي.

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السباق الرمضاني 2023، والمسلسل ضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، خالد النبوي، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، رامز أمير، خالد أنور، سماح السعيد، نضال الشافعي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج الليث حجو، وتدور أحداث العمل عن آخر 6 سنوات في حياة الشافعي ورحلته في مصر.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

مسلسل «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السورى ليث حجو وويعرض على قناة الحياة وdmc وcbc.