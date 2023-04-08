كم من الوقت يستغرق استخراج بطاقة تموين؟.. الوزارة تجيب

كم من الوقت يستغرق استخراج بطاقة تموين؟ أحد الأسئلة التي تشغل بال المواطنين خلال استخراج بطاقة تموينية جديدة، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من تفاصيل استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى بالنسبة للأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية وغير المدرجة على سيستم منظومة الدعم، حسب دورة استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة على النحو التالي:.

كم من الوقت يستغرق استخراج بطاقة تموين؟

وحسب وزارة التموين يكون الوقت الذي يستغرقه المواطن في استخراج بطاقة تموين، من خلال اتباع وإتمام مجموعة من الخطوات أولها، فحص الطلب المقدم من الأسرة إلى مكتب التموين التابع له حسب الحيز السكني.

ويقدم المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة ووقف بطاقة التموين التالفة، مرفق صورة من البطاقة الشخصية وصور البطاقات الشخصية للأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية، مع إدراج رقم هاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

وفي رده عن سؤال كم من الوقت يستغرق استخراج بطاقة تموين؟، قال مصدر مسؤول في وزارة التموين في تصريح سابق لـ «الوطن»، إنّ مكتب التموين يفحص المستندات المرفقة بطلب استخراج البطاقة والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة.

وتابع: أما زمن استخراج البطاقة التموينية فهو لا يتجاوز شهرا، على شرط التأكد من كون الأسرة ضمن من الفئات التي حددها القرار الوزاري لوزير التموين والمسموح لها باستخراج بطاقة جديدة وهي «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة، وأسر الشهداء» والتي أجاز لهم القرار إضافة المواليد على التموين.

بعد الانتهاء من كل الإجراءات يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين التابع له، ويمكن للمستفيدين صرف المقررات بالبطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها، والاستفادة من الدعم المقدم على السلع التموينية.