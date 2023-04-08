تفاصيل حبس شخصين بتهمة الاتجار في الحشيش بالقاهرة.. «معاهم 6 كيلو»

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين بتهمة حيازة 9 طرب من مخدر الحشيش بهدف الاتجار فيهم بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت أيضاً بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم السبت القبض على شخصين بتهمة حيازة 9 طرب من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى الإجمالي إلى 5.900 كيلوجرام، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وخضع المتهمان لجلسة تحقيق اعترف خلالها الشخصان بتفاصيل الواقعة وحيازتهما للمواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، إلى جانب هاتفين محمول من أجل تسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين

وحول العقوبة القانونية التي المنتظر توقيعها على المتهمين بحيازة 9 طرب من مخدر الحشيش بالقاهرة داخل سيارتهما، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنه سينطبق عليهما المادة رقم 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».